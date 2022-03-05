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Анна Кондратьева: «Оптимизм помогает не сдуться и двигаться вперед»

Новости. Общество
13:57, 06 Марта 2022
фото: Людмила Корвякова / Столица на Онего

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Гостем рубрики «Кофе со сливками» стала руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.

Анна Кондратьева руководит региональным Управлением Росреестра с 2017 года. Ее карьера - это история простой девушки из глубинки, которая, оставшись в юности совсем одна, сумела прийти к успеху.

Мы встретились в канун 8 марта, чтобы поговорить о том, как сложно женщине сделать карьеру, не в ущерб семье и детям; о том, насколько трудно выживать в современном мире, находясь в постоянном бешеном ритме; и как сохранить гармонию с собой и окружающими, занимая высокую государственную должность.

Подробнее читайте в авторской рубрике «Кофе со сливками».

 

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