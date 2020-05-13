Автомобиль ДПС снес светофор на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария с участием полицейского автомобиля произошла на пересечении улиц Шотмана и Разина, сообщает ДТП ПТЗ.

В минувшую среду патрульный автомобиль ДПС двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице Шотмана. При совершении правого поворота на мокром после дождя асфальте машину занесло, после чего она выехала на угол перекрестка и врезалась в светофор. Возможно, водитель уходил от столкновения с велосипедистом, пересекающим проезжую часть улицы Разина по линии тротуара, не спешившись, пишет ДТП ПТЗ.

Обошлось без жертв.

Как dtpptz прокомментировали в пресс-службе МВД Карелии, по факту ДТП со служебным автомобилем проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение.

Происшествие попало в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее микроавтобус упал в кювет после столкновения на въезде в Петрозаводск.