Микроавтобус упал в кювет после столкновения на въезде в Петрозаводск

На Сулажгорском проезде столкнулись два автомобиля, один из участников ДТП упал в кювет, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник, 12 мая, в 23.50 на Сулажгорском проезде, на участке автодороги между Суоярвским шоссе и Сулажгорским кладбищем, столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло на извилистом участке автодороги в тёмное время суток, отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Как объяснили в ГИБДД Петрозаводска, микроавтобус Ford Transit упал в кювет после столкновения с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал. Оба участника аварии приняли решение оформить европротокол самостоятельно.