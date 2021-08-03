Автомобиль сбил 6-летнюю велосипедистку на севере Карелии

Маленькая велосипедистка получила травмы в ДТП в одном из дворов Костомукши.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии,в минувший четверг, 5 августа, в 18:20 во дворе дома № 11 по улице Дружбы в Костомукше произошло ДТП с участием 6-летней велосипедистки. Девочка находилась на улице без сопровождения взрослых. Автомобиль Kia Optima двигался задним ходом и сбил ребенка.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы.

Ранее водитель, сдавая задом, сбил восьмилетнюю велосипедистку в Костомукше.