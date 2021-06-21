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Водитель, сдавая задом, сбил восьмилетнюю велосипедистку в городе горняков в Карелии

Новости. Происшествия
20:32, 21 Июня 2021
фото: © Архив. ГИБДД Карелии

ДТП с участием маленькой велосипедистки произошло в Костомукше.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 21 июня, в 16:42 пожарно-спасательное подразделение Костомукши привлекалось для ликвидации происшествия у дома №1 на улице Парковая. Автомобиль сбил ребенка.

Как пишут «Новости Костомукши» со ссылкой на ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 8-летнюю велосипедистку. Девочка в госпитализации не нуждается.

Ранее автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре в Петрозаводске.

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