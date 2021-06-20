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Автомобиль сбил велосипедистку на тротуаре в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:42, 21 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Велосипедистка получила травмы в ДТП на улице Московская, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Авария произошла в минувшую субботу, 19 июня в 16:57 в районе дома № 3б по улице Московская. Водитель автомобиля Volkswagen Passat при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении велосипедистке, двигавшейся по линии тротуара.

В результате ДТП 32-летняя велосипедистка получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей быть внимательнее к велосипедистам.

Ранее в поселке Эссойла Пряжинского района велосипедистка получила травмы после того, как ее сбила дама за рулем автомобиля «Lada».

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Комментарии

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карел
2021-06-21 13:00:57
Теперь модно друг друга таранить .
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