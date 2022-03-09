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Автомобиль вылетел на перекресток в Петрозаводске, протаранив встречную машину (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:15, 11 Марта 2022

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BMW на высокой скорости занесло на одном из сложных перекрестков карельской столицы.

Поздно вечером 10 марта в Петрозаводске на перекрестке Первомайского проспекта и улиц Шотмана и Мелентьевой произошла авария. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк». Видеоролик появился в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, в 21.52 на перекресток на высокой скорости вылетел автомобиль, двигавшийся по Первомайскому проспекту в сторону центра города. Развернувшись вокруг своей оси, машина врезалась в автомобиль, стоявший перед светофором с другой стороны перекрестка.

После инцидента люди, находившиеся в машине «гонщика», судя по всему, спешно покинули место Д. П. Через некоторое время на своем автомобиле уехал и сам виновник аварии.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, виновник двигался на автомобиле BMW. Врезался он в автомобиль Lada Largus. В результате аварии 19-летний пассажир отечественного автомобиля был травмирован. Также разовая медицинская помощь была оказана 22-летней пассажирке BMW.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, не сообщив о нем в ГИБДД. В настоящий момент ведется розыск водителя.

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