Автомобиль вылетел на перекресток в Петрозаводске, протаранив встречную машину (ФОТО и ВИДЕО)

BMW на высокой скорости занесло на одном из сложных перекрестков карельской столицы.

Поздно вечером 10 марта в Петрозаводске на перекрестке Первомайского проспекта и улиц Шотмана и Мелентьевой произошла авария. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк». Видеоролик появился в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, в 21.52 на перекресток на высокой скорости вылетел автомобиль, двигавшийся по Первомайскому проспекту в сторону центра города. Развернувшись вокруг своей оси, машина врезалась в автомобиль, стоявший перед светофором с другой стороны перекрестка.

После инцидента люди, находившиеся в машине «гонщика», судя по всему, спешно покинули место Д. П. Через некоторое время на своем автомобиле уехал и сам виновник аварии.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, виновник двигался на автомобиле BMW. Врезался он в автомобиль Lada Largus. В результате аварии 19-летний пассажир отечественного автомобиля был травмирован. Также разовая медицинская помощь была оказана 22-летней пассажирке BMW.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, не сообщив о нем в ГИБДД. В настоящий момент ведется розыск водителя.