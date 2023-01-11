Автомобили разбились на трассе «Кола» недалеко от границы Карелии (ФОТО)

Легковушка улетела под лесовоз — пострадавшего пришлось вытаскивать из автомобиля.
Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, на 216 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе произошло ДТП. Столкнулись грузовой и легковой автомобиль.
Информация спасателям в городе Лодейное Поле поступила около 22 вечера 11 января. В результате аварии пострадал водитель легковушки. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, вечером 10 января на трассе «Кола» в Карелии в страшной аварии погибли четыре человека.
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