Автомобилистов предупредили о лосе, который бегает по федеральной трассе в Карелии

В популярном автомобильном паблике появилось предупреждение о лосе на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано предупреждение о диком животном на дороге.



«Будьте внимательнее, в районе Матросов на трассе «Кола» гуляет молодой лось», - говорится в сообщении.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу.