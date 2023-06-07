Автомобилистов предупредили о лосе, который бегает по федеральной трассе в Карелии

В популярном автомобильном паблике появилось предупреждение о лосе на трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии.
В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано предупреждение о диком животном на дороге.
«Будьте внимательнее, в районе Матросов на трассе «Кола» гуляет молодой лось», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу.
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