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Гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу (ФОТО)

Новости. Общество
09:43, 26 Мая 2020
фото: © Илья Тимин
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Петрозаводский фотограф Илья Тимин рассказал о судьбе сохатого, бегавшего в воскресенье по столице Карелии.

Напомним, вечером 24 мая по Петрозаводску гулял лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова. Рано утром 25 мая петрозаводчанка, катаясь на велосипеде, обнаружила на пляже в районе начала набережной Варкауса (Береговая, 1) обессилевшее животное и вызвала полицию.

Фотограф Илья Тимин одним из первых приехал на место, где нашли сохатого. Он этом он пишет на своей странице в "ВКонтакте"

По словам Тимина, к 8 утра прибыли полиция и сотрудники Минприроды, затем – государственные ветеринары. Приехали и общественники – Владимир Рыбалко, зоозащитник, которого пригласили, как одного из практиков, на случай, если придется лося усыплять. Краткий консилиум под руководством заместителя начальника Отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Карелия Бердникова Ивана принял решение, что лосю необходимо дать снотворное, чтобы во время погрузки и перевозки он не повредил себя или окружающих людей. Ветеринары подготовили винтовку с зарядом снотворного.

 

Далее лось был погружен в прицеп автомобиля и вывезен на территорию Заозерского охотничьего хозяйства Карельского общества охотников, где охотовед Александр Некрасов подключился к выбору места выпуска лося в природу.

 

Лося выгрузили, дождались, когда он проснется, напоили водой и отошли на значительное расстояние, с которого наблюдали. Длительное время лось просто лежал. Он предпринял несколько попыток встать, но, как и в городе, сразу падал. Было решено дежурить до разрешения ситуации, пишет фотограф.

"Молодой лось все-таки умер уже в лесу. Стресс и возможные травмы при прохождении города были несовместимы с дикой природой – заборы, дворовые тупики, мальчишки на велосипедах, которые долгое время катались следом, автомобили и вся суета вечернего и ночного города – стали роковым испытанием для дикого зверя. Возможно, если бы это был взрослый лось – он сумел бы выйти своим следом или... Много "или", но в данном случае, дикая природа столкнулась с городом и город победил. Люди, которые принимали участие в попытке спасти лося, на мой взгляд, сделали все, что возможно в современных реалиях", – считает Илья Тимин.

По мнению фотографа, данная история говорит о необходимости начать обсуждение на республиканском правительственном уровне возможность создания государственного центра реабилитации диких животных.

"В нашей лесной республике – это учреждение было бы к месту, что показывает опыт последних лет", – считает Тимин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2020-05-26 10:39:43
Как можно смотреть на лося, который после таких ужасов в городе, в таком состоянии, сам встанет и побежит в лес? "Было решено дежурить до разрешения ситуации" - В республике нет ветеринаров? Почему не была оказана медицинская помощь зверю?
кир
2020-05-26 10:34:45
Возможно, дали дозу снотворного не совместимую с жизнью. В больницах с людьми такое бывает. Так, давидка?
Житель Карелии
2020-05-26 09:56:17
Жалко лося . Безответственные горожане , чиновники от природы убили животное своим безразличием и бездействием , а может и действиями , здесь надо разбираться компетентным органам .


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