Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)

Петрозаводчанка нашла на набережной Варкауса обессилевшего сохатого.

Горожанка, катаясь на велосипеде, обнаружила у Онежского озера в 6.00 в районе начала набережной Варкауса (Береговая, 1) обессилевшее животное.

"Он лежит, не может встать, чуть живой. То ли он переплывал озеро, то ли его сбила машина", – прокомментировала видео петрозаводчанка. Она вызвала полицию и дождалась приезда патрульных.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции вызвали на место представителей Минсельхоза республики. Далее животным занимались уже охотоведы.

Напомним, вечером 24 мая по Петрозаводску бегал сохатый. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в город вчера забрела пара сохатых. Одно животное удалось отогнать, и, по всей видимости, он вернулся в родную стихию. А вот второй сейчас остается в районе СКК. Выйти самостоятельно он не может: с одной стороны – озеро, а вокруг жилые кварталы и промышленная зона. Поэтому специалисты минприроды попытаются его обездвижить и вывезти в лес, пишут в паблике.

"Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются. Такое поведение не характерно для лосей в этот период. Скорее всего, они случайно вышли из леса, растерялись в непривычной среде и вместо того, чтобы вернуться, пошли в центр города", - сообщили в паблике.