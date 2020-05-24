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Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:42, 25 Мая 2020
фото: © кадр из видео/Наталья Устинова
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Петрозаводчанка нашла на набережной Варкауса обессилевшего сохатого.

Горожанка, катаясь на велосипеде, обнаружила у Онежского озера в 6.00 в районе начала набережной Варкауса (Береговая, 1) обессилевшее животное.

"Он лежит, не может встать, чуть живой. То ли он переплывал озеро, то ли его сбила машина", – прокомментировала видео петрозаводчанка. Она вызвала полицию и дождалась приезда патрульных.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции вызвали на место представителей Минсельхоза республики. Далее животным занимались уже охотоведы.

Напомним, вечером 24 мая по Петрозаводску бегал сохатый. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в город вчера забрела пара сохатых. Одно животное удалось отогнать, и, по всей видимости, он вернулся в родную стихию. А вот второй сейчас остается в районе СКК. Выйти самостоятельно он не может: с одной стороны – озеро, а вокруг жилые кварталы и промышленная зона. Поэтому специалисты минприроды попытаются его обездвижить и вывезти в лес, пишут в паблике.

"Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются. Такое поведение не характерно для лосей в этот период. Скорее всего, они случайно вышли из леса, растерялись в непривычной среде и вместо того, чтобы вернуться, пошли в центр города", - сообщили в паблике.

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Комментарии

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кир
2020-05-25 12:43:25
Наш человек попал неожиданно для себя в цифровой век и тоже очень изумился и места себе не находил. Хорошо, что вирус пока не закрыл продажу вина и водки. Только там пришёл в себя и обрел былое равновесие. :)
zanoza
2020-05-25 12:28:19
Беспокоит что животным занялись охотоведы, а не ветеринары,
Патриот
2020-05-25 12:08:54
Бедненький, надышаться пыльным городским воздухом, вот и срубило, хуже,если это короновирус.....
новый
2020-05-25 12:03:10
Дык всю ночь по городу как лось бегал.
Гость
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