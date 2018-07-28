"Автоспецтранс" уберет гигантскую свалку мусора в поселке Карелии

Компания "Автоспецтранс" планирует ликвидировать свалку, которая стала причиной конфликта жителей Эссойлы и главы местной администрации.

Компания "Автоспецтранс" заявила о намерении ликвидировать несанкционированную свалку в Эссойле. Согласно официальному сообщению регионального оператора, работы будут произведены "в ближайшие дни".

Как сообщили в "Автоспецтрансе", указанная свалка состоит преимущественно из строительных отходов (досок, больших картонных коробок, старой мебели и так далее). При этом вывоз такой категории отходов не входит в общую стоимость услуг регоператора.

"Для вывоза строительных отходов необходимо заключить дополнительный договор с компанией, имеющей лицензию на транспортирование ТКО. В связи с тем, что такой договор с региональным оператором ООО "Автоспецтранс" никто не заключал, регоператор по поручению Минстроя республики проработал вопрос о ликвидации несанкционированной свалки. В ближайшие дни она будет устранена, расходы по ликвидации оплатит ее собственник, которого по заявлению ООО "Автоспецтранс" установит полиция",- сообщили в компании.

Ранее жители Эссойлы обратились к главе местной администрации Андрею Ореханову и выразили ему недоверие. По оценке жителей поселка, власти не предпринимают должных мер для ликвидации крупной свалки.