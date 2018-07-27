ФОТО: Жители поселка в Карелии выразили недоверие местному главе из-за свалки

Центр Эссойлы зарастает мусором, люди возмущены.

В центре поселка Эссойла Пряжинского района выросла огромная свалка крупногабаритного мусора, который с мая никто не вывозит. В связи с эти житель Эссойлы в группе ВКонтакте обратился к главе местной администрации Андрею Ореханову.

"Уважаемый Глава Эссойлы Ореханов Андрей Иванович! Почему вы не принимаете меры с мая месяца этого года по ликвидации свалки мусора в самом центре Эссойлы во дворе улицы Школьная д.7, 8,9? Жители неоднократно выкладывали фото в этой уважаемой группе! Или хозяйственными делами Вам некогда заниматься? Я лично голосовал за вас на прошлых выборах мэра Эссойлы и, к сожалению, за эти годы утратил к вам свое доверие... Я голосовал за мэра-хозяйственника, а выходит, что за юриста-психолога? А нужен ли Эссойле юрист-психолог, если позарез нужен хозяин, любящий свой поселок? P.S. Мне пришлось обратиться к депутату Округа Шмаеник Ольги Николаевне по данной проблеме", - написал возмущенный эссойльчанин.