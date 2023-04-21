Байкер Петрозаводска реставрирует мотоциклы и мопеды из детства

Байкер-реставратор Евгений Хоменко восстанавливает технику, чтобы потом насладиться дорогой.

В конце мая карельские байкеры красиво открыли мотосезон-2023. На главной площади Петрозаводска перед пробегом они в течение полутора часов демонстрировали своих железных коней друг другу и любителям мотоциклов.

Внимание многих поклонников байк-культуры привлекла «Ява» с коляской. «Как из детства», - ностальгировали рожденные в СССР. Дорожный мотоцикл производства Чехословакии действительно выглядел как со страниц старого журнала. К такому результату и стремился петрозаводчанин Евгений Хоменко.

Он купил мотоцикл в 2005 году. И все это время доводил его до совершенства. В его гараже любителям техники из прошлого есть чем полюбоваться. В мастерскую к 34-летнему байкеру-реставратору и отправился «Московский комсомолец в Карелии».

«Ява», «Урал», Honda … Смотрите и читайте, что увидел в гараже у байкера журналист.