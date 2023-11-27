«Спасибо умельцам», — глава Карелии получил видеоотчет о реставрации Дома Захаровых

По словам Артура Парфенчикова, сруб дома полностью готов, сохранить его удалось на 80 процентов.

Глава Карелии получил видеоотчет о реставрации Дома Захаровых — год назад его перенесли в квартал исторической застройки Петрозаводска. Об этом Артур Парфенчиков рассказал в личном профиле.



По словам руководителя республики, сруб дома полностью готов, сохранить его удалось на 80 процентов. Благодаря обшивке здания бревна оказались в хорошем состоянии. Однако внутренняя часть была утрачена при перестройке печей. Реставраторы заполнили пустоты конструкцией сруба. Старую каркасную часть заменили на рубленую.



«Пусть это и не культовое зодчество, но реставрация жилого дома начала 20 века потребовала много усилий. Руководитель работ Алексей Чусов заверил, что главная цель — сохранить тело здания — достигнута. Сделать это было непросто. Каждое бревно при разборке дома маркировали и обследовали. Решение о том, оставить его или нет, принимали коллегиально, при участии нашего управления по охране объектов культурного наследия», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что теперь старым элементам дома нужно «ужиться» с новыми. Именно поэтому сруб подвели под временную кровлю. После осадки (на это уйдет не меньше года) ее заменят на капитальную.



«Спасибо умельцам из архитектурно-реставрационного центра „Заонежье“ — они подарили Дому Захаровых вторую жизнь!», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, народная артистка России Илзе Лиепа поздравила главу Карелии с Днем Рождения.