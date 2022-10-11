Балет Музыкального театра Карелии покажет свою нерядовую премьеру в Москве

Балет Музыкального тетра Карелии представит спектакль «Форма ноль» (12+) на Десятом фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva в Москве.

Сегодня, 18 октября, на сцене Российского академического Молодежного театра состоится премьерный показ спектакля, поставленного известным российским хореографом Павлом Глуховым в сотрудничестве с балетной труппой Музыкального театра Карелии. В Петрозаводске эту постановку можно будет увидеть в воскресенье, 23 октября, сообщили в театре.

Сюжет спектакля «Форма ноль» (12+) трудно пересказать словами — современная хореография больше обращается к жизненным смыслам, чем к событиям. Сам постановщик определяет его как попытку на примере одного героя рассказать о предопределенности любого выбора, который совершает человек. Почему бесконечно продвигаясь вперед, мы каждый раз оказываемся в одном и том же месте? Почему каждый выбор приводит нас в одну и ту же точку — точку «ноль»? Следующий шаг — движение вверх или вниз? Может быть, цели нет, а есть только путь? В постановке Павла Глухова больше вопросов, чем ответов.

Хореограф смело соединяет музыку барокко (звучит мощная оратория Генделя «Мессия») и современный танец, при этом, по его собственному признанию, старается отойти от прямого пересказа библейского сюжета, заложенного композитором, придумав свою историю о выборе, любви и жертвенности.

Спектакль «Форма ноль» (12+) предоставляет зрителю свободное поле для собственной трактовки увиденного на сцене. Так что впечатления у каждого, кто посетит это спектакль, будут очень индивидуальными. И это вполне отвечает сути современного танца — изменяясь самому, отражать меняющийся мир. Увидеть такой спектакль в репертуарном балетном театре — редкая возможность и интересное нерядовое событие.