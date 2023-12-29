«Бедняга, вся примерзла», — примерзшую ко льду утку спасли в соседнем с Карелией регионе

Спасение птицы в Ленобласти спасатели записали на видео.

Операция по спасению уточки успешно завершилась в Гатчинском районе Ленобласти. На помощь к примерзшему пернатому пришли люди, пишет 47 news.

Как 4 января рассказали в «Кошкиспас», им поступила информация о примерзшей ко льду утке в Коммунаре. На месте спасатели использовали термос, чтобы растопить лед. После этого стали бить молотком и освободили птицу.

«Бедняга, вся примерзла — лапы, хвост. Пять метров до берега, и теперь раненое создание сидело в переноске и ждало своей поездки в „Сирин“ для реабилитации», — цитирует издание сообщение.