Беломорский район получит более 4,5 млн рублей на реализацию местных инициатив

Сразу несколько проектов, которые поддержали жители, победили в республиканском конкурсе.

В этом году по программе поддержки местных инициатив в Беломорске, в том числе, планируется отремонтировать памятник Герою Советского Союза Андрею Никитичу Пашкову, продолжить обустройство лыжной трассы, благоустроить территорию около районного дома культуры. Об этом рассказала зампредседателя Совета Беломорского городского поселения, главный редактор газеты «Беломорская трибуна» Наталья Отченаш.

«Наша газета регулярно рассказывает читателям о программах и проектах инициативного бюджетирования. Стараемся, чтобы как можно больше земляков участвовали в обсуждении, выражали свое мнение. Плюс таких программ: сами люди решают, что именно нужно благоустроить в родном городе. На мой взгляд, все проекты, которые победили в республиканском конкурсе в этом году, важны для Беломорска и района. Мемориал нашему земляку, герою-танкисту А. Н. Пашкову — это знаковое место, куда горожане ежегодно приносят цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной. Проект „Проложи свою лыжню“ — это обустройство популярной лыжной трассы в местечке Чернуха. В прошлом году здесь уже появился долгожданный освещенный участок благодаря программе поддержки местных инициатив и проекту „Тропа здоровья“ в рамках госпрограммы „Развитие физической культуры и спорта“. Отрадно, что работы продолжатся и в этом году. Еще один проект-победитель направлен на благоустройство территории возле районного дома культуры», — пояснила Наталья Отченаш.

Также по программе поддержки местных инициатив планируется реализовать проект «Футбол — детям» и отремонтировать мост по ул. Набережная в поселке Летнереченский.

В общей сложности на проекты Беломорскому району выделят более 4,5 млн рублей из регионального бюджета. Предусмотрено и местное софинансирование: в том числе более 2 млн рублей — это муниципальные средства.

Ирина Филиппова, глава городского поселения, добавила, что Наталья Отченаш — постоянный и активный участник инициативных групп при реализации проектов благоустройства в городе, уже много лет организует сбор макулатуры в помощь реализации проектов, не только в районной газете пропагандирует здоровый образ жизни через проекты ППМИ, но и в социальных сетях. Также она приняла участие в предварительном голосовании «Единой России», чтобы побороться за право быть выдвинутой в Совет Беломорского муниципального округа. Напомним, праймериз «Единой России» проходили с 26 по 28 мая в онлайн-формате на сайте pg.er.ru.