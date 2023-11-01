Стали известны имена первых кандидатов на пост главы Петрозаводска

В Петрозаводске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов на должность мэра карельской столицы.

Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», от городского совета в комиссию вошли депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко, а от главы республики – карельский премьер-министр Александр Чепик, депутат республиканского парламента Илья Раковский, член Общественной палаты Илья Герасев и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева. Комиссию возглавил Чепик.



На конкурс заявились три первых кандидата: депутат горсовета Сергей Дьяконов, экс-депутат Павел Сандберг и отставной офицер полиции Андрей Малафеев.



Напомним, конкурс должны провести 20 ноября. Ему будет предшествовать прием документов от соискателей, который пройдет с 23 октября до 3 ноября. Затем конкурсная комиссия проведет собеседования с претендентами, отберет не менее двух кандидатур и представит их для голосования на ноябрьской сессии горсовета.