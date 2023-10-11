Стало известно, когда пройдет конкурс на должность главы Петрозаводска

На заседании 18 октября депутаты Петросовета обсудят вопросы конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.

Как на своей странице в социальной сети сообщила спикер Петрозаводского горсовета Надежда Дрейзис, 18 октября состоится очередная сессия совета.



Центральной темой станут вопросы о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы.



Сам конкурс должны провести 20 ноября. Ему будет предшествовать прием документов от соискателей, который пройдет с 23 октября до 3 ноября. Затем конкурсная комиссия проведет собеседования с претендентами, отберет не менее двух кандидатур и представит их для голосования на ноябрьской сессии горсовета.



Предполагается, что в конкурсную комиссию войдут восемь человек. Четырех утвердит Петросовет, а вторую половину – глава Карелии. В состав комиссии от Петросовета предложили включить депутатов Галину Васильеву, Павла Петрова и Александра Ханцевича, а также почетного гражданина Петрозаводска, председателя совета ветеранов Карелии Николая Черненко.