Стали известны имена всех кандидатов на должность главы Петрозаводска

В списке подавших заявки на конкурс по отбору кандидатов на пост главы карельской столицы значатся девять человек.

В пятницу завершился прием документов от соискателей на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска. Конкурс проходил с 23 октября по 3 ноября.



Документы соискателей принимала специальная комиссия, в которую входят восемь человек: по четыре от Петросовета и главы республики Артура Парфенчикова.



От городского совета в комиссию вошли депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко, а от главы республики – карельский премьер-министр Александр Чепик, депутат республиканского парламента Илья Раковский, член Общественной палаты Илья Герасев и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева. Возглавляет комиссию Александр Чепик.





Итак, свои кандидатуры на пост главы Петрозаводского городского округа выдвинули девять человек. 25 октября пакет документов передал отставной офицер полиции, индивидуальный предприниматель Андрей Владимирович Малафеев, 1977 года рождения. Известно, что он родился в Медвежьегорске, женат и воспитывает сына.

Также заявку подал Сергей Александрович Дьяконов, депутат Петросовета от партии КПРФ, заместитель директора МУП «Водоканал Прионежский». Родился в 1978 году.

Далее, главой карельской столицы рассчитывает стать Алексей Александрович Таранов, президент и учредитель компании «СДУИХ», занимающейся разработкой программного обеспечения.

Кроме того, документы на рассмотрение комиссии подал бывший депутат Петросовета, а ныне директор АНО «Центр туризма и развития территорий», Павел Леович Сандберг. Родился в 1978 году.





Также среди кандидатов присутствует имя Артема Ивановича Тимошенко. Он родился в Амурской области в 1980 году. С 1994 года живет в столице Карелии. В Петрозаводске Тимошенко окончил автотранспортный техникум. Высшее образование получил в ПетрГУ. Второе высшее - в петрозаводском филиале Северо-Западного государственного заочного технического университета. Директор предприятия, занимающегося продажей и обслуживанием автомобильной техники. Женат, воспитывает пятилетнего сына.





Далее, индивидуальный предприниматель Геннадий Львович Мазов, 1968 года рождения.

Петрозаводчанин, закончил факультет подготовки оперативных работников в СПбУ МВД России, один из основателей и президент первого в Карелии мотоклуба «Северный народ». Мазов не предоставил комиссии документы, входящие в перечень обязательных для участия в конкурсе на должность главы города.





Седьмым в списке значится 38-летний Александр Михайлович Паккуев. Депутат Заксобрания Карелии, зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Член фракции ЛДПР.

Восьмым - Сергей Владимирович Ярлыков, 1983 года рождения. Менеджер ООО «Нева», член регионального отделения партии «Зеленая альтернатива».

Замыкает перечень кандидатов временно исполняющий обязанности главы столицы Карелии, действующий первый замглавы города Инна Сергеевна Колыхматова. Родилась в 1980 году в городе Серов Свердловской области. В 2000 - закончила Северный педагогический колледж по специальности «Иностранный язык», затем в 2003 году - Екатеринбургский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция».



В 2007 году - Удмуртский государственный университет по специальности «финансы и кредит». Работала в службе судебных приставов в Свердловской и Московской областях, в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии. В администрации Петрозаводска – с 2021 года. Воспитывает двоих детей.



Напомним, конкурс на должность главы города должны провести 20 ноября. Конкурсная комиссия проведет собеседования с претендентами, отберет не менее двух кандидатур и представит их для голосования на ноябрьской сессии горсовета, которая состоится 24 числа. На ней и выберут главу карельской столицы.