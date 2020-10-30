Березы вырубят еще на одной улице Петрозаводска

На улице Московская начались работы по сносу берез и тополей.

По сообщению администрации города, на Московской под снос пошли аварийные деревья. У тополей и берёз повреждены стволы, их корневая система разрушает асфальтовой покрытие.

"Работы проводятся в связи с необходимостью обеспечить свободное перемещение граждан по тротуару и передвижение уборочной техники. Сохранение деревьев не представляется возможным", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее березы снесли в одном из скверов Петрозаводска.