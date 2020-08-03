Березы снесли в одном из скверов Петрозаводска (ФОТО)

В сквере Ивана Сенькина удалили аварийные деревья.

В рамках муниципального контракта ООО "Финпромстрой" снесло шесть берёз. Работы по перепланировке также включают в себя формовку и удаление некоторых кустарников, попадающих в зоны разметки дорожек.





Сквер Ивана Сенькина благоустраивают в рамках подготовки к 100-летию республики. Проект разработан членом Союза архитекторов Карелии Ириной Лялько и согласован градостроительным советом.





Благоустройством зоны отдыха занимается ООО "Свой дом". Подрядчик замостит гранитной брусчаткой площадку у памятника И. И. Сенькину, бетонной – светлого и тёмного тонов – пешеходные дорожки в сквере. На территории установят детский городок с резиновым покрытием основания площадки и ограждением, а также скамейки и урны. Гранитом облицуют клумбу, отремонтируют цветники, устроят газоны. Здесь же оборудуют 22 опоры освещения, а также очистят памятник И. И. Сенькину. Площадь благоустройства составляет более шести тысяч квадратных метров.

Ранее подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска.

В середине июля в мэрии города сообщили, что подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара.