Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

Рабочие экскаватором повредили деревья, которые простояли 60-70 лет на проспекте Ленина.

В паблике "События.Петрозаводск.Карелия.Россия" петрозаводчанка опубликовала крик души и фото, на которых запечатлела поломанные и поврежденные деревья.

"В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет", - написала автор фото.

Возмущенная и расстроенная всем происходящим горожанка отметила, что яблони росли не на газоне, где выкапывали поребрики, и корни их не разрушали асфальт, "просто огромному трактору деревья мешали заехать на тротуар.

"Если бы трактор был небольших размеров, яблони бы уцелели, - сказал петрозаводчанка. - Это всё равно что топором ногти стричь, так менять поребрики. Делая, казалось бы, хорошее дело, портят остальное. Слов нет, одни слёзы".

Напомним, что ранее рабочие во время благоустройства газонов в центре Петрозаводска повредили молодые клены.