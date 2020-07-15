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Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

Новости. Общество
13:56, 16 Июля 2020
фото: паблик "События. Петрозаводск.Карелия.Россия"
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Рабочие экскаватором повредили деревья, которые простояли 60-70 лет на проспекте Ленина.

В паблике "События.Петрозаводск.Карелия.Россия" петрозаводчанка опубликовала крик души и фото, на которых запечатлела поломанные и поврежденные деревья.

"В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет", - написала автор фото.

Возмущенная и расстроенная всем происходящим горожанка отметила, что яблони росли не на газоне, где выкапывали поребрики, и корни их не разрушали асфальт, "просто огромному трактору деревья мешали заехать на тротуар.

"Если бы трактор был небольших размеров, яблони бы уцелели, - сказал петрозаводчанка. - Это всё равно что топором ногти стричь, так менять поребрики. Делая, казалось бы, хорошее дело, портят остальное. Слов нет, одни слёзы".

Напомним, что ранее рабочие во время благоустройства газонов в центре Петрозаводска повредили молодые клены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лёля
2020-07-16 15:39:30
До людей никак не дойдёт, почему дома красят только с лицевой стороны,оставляя дворовые стороны в том же обшарпанном виде, почему марафет с поребриками делают в центре , ведь всё так просто: показуха красивого города для "приезжих гостей", и отбивка неплохих деньжат на "экономии" далёких от центра территорий, ну а качество покраски фасадов видно сразу....
Энн
2020-07-16 15:37:29
Надеюсь, подрядчик хотя бы заплатит штраф за порчу насаждений. Эти яблони были украшением города. Для меня - это память, цвели во время моих выпускных экзаменов в далеком ... .
Grek
2020-07-16 15:22:58
Не слишком ли много косяков у администрации ПТЗ и где на них прокурор ???
тетка
2020-07-16 14:25:17
Ужас, что вытворяют. Никто ни за что не отвечает. Никто ничего не умеет и не хочет уметь. Все разрушается и разворовывается. А целая армия депутатов, чиновников, управленцев без зазрения совести получают немалое содержание из народного кармана. До каких же пор это будет продолжаться?
nae
2020-07-16 14:22:10
Если в техническом задании не было ни слова про яблони, то какие претензии к подрядчику?
Leopol'd
2020-07-16 15:38:45
nae, если в тз не было указано сносить деревья, то подрядчик незаконно рубит деревья в центре города. Это само по себе нарушение. Если их было необходимо сносить, значит должен был оформить доп. работы.
тетка
2020-07-16 14:34:22
nae, а он что без мозгов? не робот ведь.
nae
2020-07-16 15:14:11
тетка, в нашем мире все так устроено, что руководствуются не здравым смыслом, а инструкциями. Если подрядчик формально не нарушал инструкцию, то к нему не может быть претензий, а то, что он по существу там наворочил, так это к его компетенции уже не относится. Надо было тщательнее проработанную инструкцию выдавать.
zanoza
2020-07-16 14:17:38
Мэрия ,как всегда, сделает вид что ничего не произошло, всё так и должно быть.
Os
2020-07-16 14:12:56
Жалко, украшение центра города было, когда они цвели.
новый
2020-07-16 14:12:55
Старушонкам лишь бы поистерить. Всех вечнонедовольных в игнор. Потом ноют, что лужи на тротуарах. Языком молоть - не топором ногти стричь
Сеня
2020-07-16 14:04:32
Ну и мэрия , везде бардак в городе и разгильдяйство . Кто что хочет . тот и делает ( роет . копает , сносит . прокладывает и т.д ) . Шли бы уже лесом . в отставку .
Гость
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