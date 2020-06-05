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Рабочие во время благоустройства газонов в центре Петрозаводска повредили деревья (ФОТО)

Новости. От читателей
13:23, 06 Июня 2020
фото: © Читатель "Столицы на Онего"
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В редакцию обратился горожанин, возмущенный халатным обращением к благоустройству города.

Читатель "Столицы на Онего" сегодня сообщил, что на проспекте Карла Маркса около здания МВД Карелии рабочие во время снятия грунта повредили корни молодых деревьев. Один из кленов даже наклонился.

На вопрос горожанина, "что вы делаете?", молодые ребята ответили: "меняем газон".

Работникам нужно было обкопать клены на расстоянии 30 см, но они этого не сделали. Более того, сняли такой слой земли, что все корни оказались снаружи.

"Клены были высажены там два года назад. В этом году они "набрались сил", подросли. Но теперь не известно, что с ними будет после такой халатности", – рассказал обеспокоенный петрозаводчанин.

Напомним, в прошлом году похожая история произошла во время благоустройства Березовой аллеи. Работники сняли верхний слой земли и повредили корни берез.

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