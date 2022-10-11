«Посадите, пожалуйста»: жителям района Петрозаводска не нравятся пустые газоны

Жители Кукковки хотят видеть саженцы деревьев на газонах улицы Ровио.

В паблике «Петрозаводск Live» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи обратились к городским властям с такой просьбой:



«Посадите, пожалуйста, деревья напротив дома по Ровио, 18.

Композицию из растений сделали, но осталось очень много пустого места по обеим сторонам», — сказано в сообщении.



Отметим, в начале октября на Кукковке обустроили новую ландшафтную композицию. Её составили более сотни саженцев. Работы провели сотрудники городского комбината благоустройства.



На улице Ровио высадили хвойные и лиственные породы: горную сосну, казацкий можжевельник, плакучую лиственницу, западную тую, форзицию, вейгелу, разные виды спирей и других растений. Получившаяся композиция стала самой крупной в городе. Она заняла площадь в 150 квадратных метров.