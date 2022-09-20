Более сотни деревьев и кустарников высадили в одном из районов Петрозаводска

На Кукковке появилась новая ландшафтная композиция, пишет пресс-служба городской администрации.

Сегодня на Кукковке обустроили новую ландшафтную композицию. Её составили более сотни саженцев. Работы провели сотрудники городского комбината благоустройства.



На улице Ровио высадили хвойные и лиственные породы: горную сосну, казацкий можжевельник, плакучую лиственницу, западную тую, форзицию, вейгелу, разные виды спирей и других растений. Получившаяся композиция стала самой крупной в городе. Она заняла площадь в 150 квадратных метров. Работы по обустройству газона на улице Ровио продолжаются, пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии.





Напомним, в рамках контрактов озеленения до конца октября подрядчики высадят более 260 декоративных деревьев и кустарников на общественных территориях Голиковки, Кукковки и Октябрьского района. Работы проводят на средства субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие Петрозаводска.