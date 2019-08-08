ФОТО: Благоустройство Березовой аллеи в Петрозаводске превратилось в уничтожение деревьев

Горожане сообщили, что Березовую аллею уничтожают – техника срезает корни деревьев.

Горожане прислали в редакцию фото, на которых благоустройство Березовой аллеи превратилось в уничтожение деревьев. Работники сняли верхний слой земли и повредили корни деревьев.







Фото: паблик

Руководитель управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина подтвердила информацию о том, что подрядчик повредил деревья.

"Подрядчик неправильно ознакомился с проектно-сметной документацией, заехал на газон и начал проводить работы по снятию верхнего слоя почвы. Подрядчику вынесено замечание. Произошло повреждение поверхностной корневой системы деревьев, но это будет устраняться. Гибели деревьев не последует. Повреждения запилят и обработают специальными растворами, после чего засыплют плодородным грунтом", – отметила Анна Дудырина.

На сегодняшний день (8 августа) поврежденные корни уже засыпали землей. Были ли они обработаны растворами, неизвестно.

Напомним, Березовую аллею благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость реализации проекта составляет 9 млн рублей.



В ходе модернизации аллеи предусмотрено оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Пешеходную дорожку замостят брусчаткой, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны.