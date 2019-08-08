10:29, 08 Августа 2019
ФОТО: Благоустройство Березовой аллеи в Петрозаводске превратилось в уничтожение деревьев
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Горожане сообщили, что Березовую аллею уничтожают – техника срезает корни деревьев.
Горожане прислали в редакцию фото, на которых благоустройство Березовой аллеи превратилось в уничтожение деревьев. Работники сняли верхний слой земли и повредили корни деревьев.
Напомним, Березовую аллею благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость реализации проекта составляет 9 млн рублей.
В ходе модернизации аллеи предусмотрено оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Пешеходную дорожку замостят брусчаткой, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны.
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