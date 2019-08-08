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10:29, 08 Августа 2019
фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Благоустройство Березовой аллеи в Петрозаводске превратилось в уничтожение деревьев

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Горожане сообщили, что Березовую аллею уничтожают – техника срезает корни деревьев.

Горожане прислали в редакцию фото, на которых благоустройство Березовой аллеи превратилось в уничтожение деревьев. Работники сняли верхний слой земли и повредили корни деревьев.




Фото: паблик
Руководитель управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анна Дудырина подтвердила информацию о том, что подрядчик повредил деревья.




фото:
"Подрядчик неправильно ознакомился с проектно-сметной документацией, заехал на газон и начал проводить работы по снятию верхнего слоя почвы. Подрядчику вынесено замечание. Произошло повреждение поверхностной корневой системы деревьев, но это будет устраняться. Гибели деревьев не последует. Повреждения запилят и обработают специальными растворами, после чего засыплют плодородным грунтом", – отметила Анна Дудырина.




фото:
На сегодняшний день (8 августа) поврежденные корни уже засыпали землей. Были ли они обработаны растворами, неизвестно.


фото:

Напомним, Березовую аллею благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость реализации проекта составляет 9 млн рублей. 

В ходе модернизации  аллеи предусмотрено оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Пешеходную дорожку замостят брусчаткой, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны.

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Комментарии

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Ашот
2019-08-08 12:10:08
судить за это надо !!!
Неравнодушный
2019-08-08 11:49:21
Обычно повреждения деревьев обмазывают глиной, а тут мозги повреждены, их ничем уже не обмажешь.
zanoza
2019-08-08 10:58:00
"Благоустроили" аллею , впрочем я этому не удивляюсь. У нас после так называемого "благоустройства" всё выглядит ужаснее чем до благоустройства.
Гость
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