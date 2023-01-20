Подрядчик срезал лед в дороги в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Грейдер убрал обледенения на межквартальном проезде на Древлянке.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на котором запечатлел, как грейдер убирает дорогу на бульваре Интернационалистов, у домов 11, 15 и 9.

«Только в СМИ появилась информация, что по дороге не проехать, и сразу появился грейдер и все убрал», - написал горожанин и прислал в доказательство фото работы техники.

Ранее сообщалось, что морозы превратили дороги Петрозаводска в полосу препятствий.