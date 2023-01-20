Мороз превратил дороги Петрозаводска в полосу препятствий (ФОТОФАКТ)

После оттепели пришли морозы и превратили неубранные дороги в направления с ямами и колдобинами.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото межквартального проезда на бульваре Интернационалистов, вдоль домов №11, 15, 17, показав дорогу с ямами и колдобинами.

«Все заледенело, машинам с низкой посадкой на Интернационалистов лучше не заезжать, пробьют днище, оторвут глушитель на таких ямах. Этот проезд у домов №11 и 15 дорожники убирают редко, каждую зиму водители здесь испытывают трудности. Фуры, которые подвозят продукты к многочисленным магазинам на бульваре, буксуют здесь по несколько часов», - написал горожанин.

Ранее сообщалось, что из-за того, что дорожные службы не успевают за изменениями погоды, в результате пешеходам приходится преодолевать тротуары то вплавь, то балансируя по льду.