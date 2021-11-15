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Фура на 12 часов застряла в снегу на дороге в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
11:28, 18 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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Водители большегруза всю ночь пытались выбраться из снежного плена на бульваре Интернационалистов, снегоуборочная техника на помощь так и не пришла.

Напомним, 17 декабря, в 22.00 на бульваре Интернационалистов, в районе дома №11, многотонная фура застряла на непочищенной дороге. Грузовик пытался самостоятельно выбраться из снежного плена. Около часа мылил на дороге, все больше зарываясь в «снежную кашу».

Дальнобойщики дозвонились до подрядчика, и на помощь застрявшему на дороге в снегу большегрузу прислали вместо грейдера пескоразбрасыватель, который засыпал «снежную кашу» песком.  В результате дорога оказалась перекрыта для жителей улицы.

Сегодня, 18 декабря, ситуация не изменилась. За ночь фура так и не выбралась из снега. Подрядчик, убирающий город, свою технику на помощь дальнобойщикам и жителям домов №11, 15 и 9 по бульвару Интернационалистов так и не прислала.

Хозяин общественного центра пожалел местных жителей и водителей и вызвал грейдер по двойному тарифу.

В настоящее время дорогу чистит грейдер. Водители надеются, что в ближайшее время смогут выехать с городской дороги, превратившейся в снежную ловушку.

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Комментарии

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Саныч
2021-12-18 12:58:03
При звонке в ЕДС приедет пескоразбрасыватель и выкинет тонну песка вокруг в радиусе километра. А фуру вытянуть - это капец.
Goxa
2021-12-18 12:57:23
Двухосный тягач зимой - страшный сон водителя.
кир
2021-12-18 12:54:44
Жалко трудолюбивого водителя. А блогеров - нет.
Бородатый
2021-12-18 12:24:59
А чьи там "сугробы" на проезжей части на приколе стоят? Их удалять будут?
Вася
2021-12-18 12:37:55
Бородатый, Кто?
Местечковый блогер
2021-12-18 11:50:58
Нефиг на фурах по петромагазинску шастать
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