На бульваре Интернационалистов в Петрозаводске разворотили дорогу (ФОТО)

В Петрозаводске из-за плохой уборки города машины и люди вязнут в снегу.

Сегодня, 17 декабря, в 22.00 на бульваре Интернационалистов, в районе дома №11, многотонная фура застряла на непочищенной дороге. Журналист «Столицы на Онего» стал очевидцем происходящего.

Грузовик пытался самостоятельно выбраться из снежного плена. Около часа мылил на дороге, все больше зарываясь в «снежную кашу». Водители докопались до червей, но фура не могла тронуться с места.

Каким-то чудом дальнобойщики дозвонились до подрядчика, и на помощь застрявшему на дороге в снегу большегрузу прислали вместо грейдера пескоразбрасыватель, который засыпал «снежную кашу» песком. Песка было столько, что уже через 10 минут участок дороги, где застряла фура, превратился в пляж.

Несмотря на такую серьезную помощь, грузовик так и не сдвинулся с места, так как выбраться из снежно-песчаной каши стало еще сложнее. Водитель пескоразбрасывателя в беде товарищей не бросил и взял на буксир. Тонкий металлический трос лопнул еще при натяжении – фура стояла как вкопанная.

Пескоразбрасыватель катался туда-сюда, разбрасывая остатки песка и в хлам разбивая дорогу на бульваре Интернационалистов, возле домов №11, 15 и 9.

Прошло два часа, помощник от подрядчика уехал, фура так и осталась стоять, зарывшись в снег с песком, водители ушли, дорога разворочена намертво.

Выбирайте пути объезда!

Ранее сообщалось, что жильцы домов №11, 15 и 9 по бульвару Интернационалистов не могут ни выехать утром на работу, ни вернуться вечером домой, потому что дорога все время перекрыта застрявшими машинами. Звонки на «051» не помогают. Дорогу никто не убирает, люди смогли расчистить лишь въезды во дворы.