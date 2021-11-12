890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Два автопоезда столкнулись недалеко от Петрозаводска (ФОТО) 1
16.12.2021 13:29
Местное самоуправление загонят в округа 6
16.12.2021 17:15
Современный водный центр появится в Петрозаводске: соглашения со «Сбербанком» достигнуты
16.12.2021 16:00
Девушки из Петрозаводска покорили Москву на Кубке страны по фитнес-аэробике (ФОТО) 1
16.12.2021 18:00

«На работу не уехать, домой – не вернуться» (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
07:50, 17 Декабря 2021
фото: фото читателя "Столицы на Онего"

Новости партнеров

Жители бульвара Интернационалистов в Петрозаводске попали в безвыходное положение из-за нечищенной дороги.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото бульвара Интернационалистов, который, по их словам, по нечетной стороне домов не чистится уже три дня.

«Когда почистят межквартальные проезды!? Бульвар Интернационалистов, вдоль домов 9,11, 15. На параллельной улице чистят, а у нас нет. На работу не уехать - фуры мылят в снегу. Домой не вернуться - народ копает.  Ужас.

Вдоль нашей улицы 5 сетевых магазинов, ко всем грузовые машины подъезжают. Ну день не убрали, ну два, ну на третий, когда снегопад прошел, один трактор-то можно послать? Это городская территория, во дворах управляющая компания все убрала».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

15.12.2021 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 21
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»