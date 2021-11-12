«На работу не уехать, домой – не вернуться» (ФОТОФАКТ)

Жители бульвара Интернационалистов в Петрозаводске попали в безвыходное положение из-за нечищенной дороги.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото бульвара Интернационалистов, который, по их словам, по нечетной стороне домов не чистится уже три дня.

«Когда почистят межквартальные проезды!? Бульвар Интернационалистов, вдоль домов 9,11, 15. На параллельной улице чистят, а у нас нет. На работу не уехать - фуры мылят в снегу. Домой не вернуться - народ копает. Ужас.

Вдоль нашей улицы 5 сетевых магазинов, ко всем грузовые машины подъезжают. Ну день не убрали, ну два, ну на третий, когда снегопад прошел, один трактор-то можно послать? Это городская территория, во дворах управляющая компания все убрала».