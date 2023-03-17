Гололед сковал улицы и дороги Петрозаводска (ФОТО)

Жители Петрозаводска жалуются на гололед, втыкая лыжные палки в ледяную толщу.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото бульвара Интернационалистов, где тротуар полностью покрыт льдом.

«Ужас что происходит на улицах нашего города. Повсюду лед, хоть коньки одевай. На бульваре Интернационалистов мы катаемся от магазина к магазину, никто не посыпает. Город, видимо, делит территорию с предпринимателями: кто будет убирать, в результате – никто, а мы, жители, падаем и ломаем руки и ноги. Пожилые люди либо с лыжными палками ходят, втыкая их в толщу льда, либо на ледоступах царапаются по улице», - написала читательница и прислала фото улицы.

Ранее сообщалось, что в Олонецком районе автобус с пассажирами выбросило с ледяной дороги.