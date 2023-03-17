Автобус с пассажирами выбросило со скользкой дороги в районе Карелии (ФОТО)

Помощь спасателей потребовалась при ДТП с пассажирским автобусом в Олонецком районе Карелии.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, сегодня вечером, 18 марта в 16.45, на пульт единой спасательной службы поступило сообщение, что на въезде в деревню Коткозеро съехал на обочину и развернулся поперек дороги рейсовый автобус «Олонец-Петрозаводск».

В автобусе находятся 5 пассажиров. На место ДТП выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране деревни Коткозеро - 1 человек.

Спасатели с помощью буксировочного трома вернули автобус на дорогу.

По информации спасателей, никто из пассажиров не пострадал.