Автобус с пассажирами выбросило со скользкой дороги в районе Карелии (ФОТО)

Помощь спасателей потребовалась при ДТП с пассажирским автобусом в Олонецком районе Карелии.
Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, сегодня вечером, 18 марта в 16.45, на пульт единой спасательной службы поступило сообщение, что на въезде в деревню Коткозеро съехал на обочину и развернулся поперек дороги рейсовый автобус «Олонец-Петрозаводск».
В автобусе находятся 5 пассажиров. На место ДТП выезжал личный состав ОП ПЧ-35 по охране деревни Коткозеро - 1 человек.
Спасатели с помощью буксировочного трома вернули автобус на дорогу.
По информации спасателей, никто из пассажиров не пострадал.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание