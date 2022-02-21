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Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке

Новости. Общество
16:29, 21 Февраля 2022
фото: © Баренц Групп

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Строительная компания «Баренц Групп» предлагает свое решение проблемы первого взноса при покупке квартиры в ипотеку.

Ни для кого не секрет, что для покупки квартиры в ипотеку требуется достаточно большой первый взнос, и далеко не всегда есть возможность накопить достаточную сумму за небольшой промежуток времени. 

Строительная компания «Баренц Групп» предлагает свое решение проблемы первого взноса при покупке квартиры в ипотеку. 

Специальное предложение строительной копании «Баренц Групп» — минимальный первый взнос 200 000 (двести тысяч) рублей.

Осуществление мечты о новом жилье станет ближе, — не нужно копить большую сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

Выбирайте свою квартиру мечты на сайте barenz.group или просто приходите в любой из офисов продаж:

• Пр. Карла Маркса, д. 1а
• Ул. Береговая (офис продаж TALOJARVI)
• Б. Интернационалистов, д. 8/1

Все остальное компания «Баренц Групп» сделает за вас — от вашего желания приобрести квартиру до получения ключей.

Подать заявку для получения положительного решения и просчитать ежемесячные платежи возможно через ипотечного брокера компании «Баренц Групп».

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов «Баренц Групп» по телефону 331-331.

Условия кредитования
Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);
Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя;
В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.
Требуемые документы
Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала*.
Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.
«Приобретение готового жилья»
«Приобретение строящегося жилья»
Страхование
Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

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