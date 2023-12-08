Безработным россиянам разрешили брать подработки без потери пособия

Минтруд разрешил безработным брать краткосрочные подработки без потери пособия.

Безработные россияне смогут брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице. Это следует из новой редакции закона «О занятости населения в РФ», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«Важный момент, … у нас такого никогда не было. Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета», — приводит газета слова чиновницы.

Согласно новой редакции, россияне смогут работать до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ, и службы занятости не будут иметь права отменить пособие. Кроме того, по новой редакции для каждого клиента службы занятости построят индивидуальный план, связанный с его профилем. С 2025 года региональные власти должны организовать выездную работу служб занятости на территориях без доступа к интернету.

Проект этого закона уже принял Совет Федерации. Он уточняет понятия «занятость», «занятые», «ищущие работу», «впервые ищущие работу», устанавливает новый порядок получения статуса безработного, а также обязует ежегодно индексировать пособие по безработице на уровень инфляции, пишет «Ъ».