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У жителей Карелии за последние три месяца выросла потребность в дополнительном заработке

Новости. Общество
08:40, 26 Января 2024
фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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О подработке в первую очередь задумались юристы.

Аналитики hh.ru на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснили, как изменились отношение и потребность в подработке у жителей Карелии за последние три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

Результаты показали, что за последние три месяца порядка 59% опрошенных жителей региона были заинтересованы в дополнительном заработке (плюсом к уже имеющейся работе). При этом год к году доля таких желающих получить дополнительный доход в Карелии выросла на 7%.

Более того, по сравнению с жителями других регионов, именно работники из СЗФО и в том числе из Карелии больше других ищут подработку. А вот меньше других к поиску подработки склонны москвичи. 

Оказалось, среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются юристы (сразу 57%), работники масс-медиа, бухгалтеры (по 55%). Есть потребность в дополнительной финансовой поддержке у сотрудников научной и образовательной сферы (53%). Меньше всего ищут подработку соискатели из добычи сырья.

По сравнению с показателями 2022 года, сильнее всего потребность в дополнительном заработке выросла у работников сферы безопасности (+8% до 53%) и у представителей строительного сектора.

«Чаще всего подобная популярность подработки у людей, уже имеющих работу и заработок, вызвана не только скромной платежеспособностью компаний-работодателей, но и общим дисбалансом зарплатных запросов и предложений: людям надо одно, а получают они другое (и как правило, меньше). Так, сейчас зарплатный разрыв в Карелии составляет 4 000 рублей: работники в среднем запрашивают порядка 50 000, а компании платят на уровне 46 000 рублей. Но есть и хорошие новости: так есть целый ряд профсфер, где востребованность дополнительного заработка у работников стала ниже. Здесь лидерами стали сфера консалтинга (-16%), медицина и фармацевтика (-16%), общепит и гостиницы (-13%), добыча сырья (-13%). Также на 10% реже стали искать подработку рабочие», — отметила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

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