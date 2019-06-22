Бизнесменов в Карелии оштрафовали за продажу "опасной" одежды

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Предприниматели продавали одежду без маркировки, сообщили в прокуратуре Карелии.
В деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований к маркировке продукции легкой промышленности.
При проверке торговых точек установлено, что реализуемая продукция (женская, мужская, детская одежда и обувь, игрушки) не имеет соответствующей маркировки либо промаркирована ненадлежащим образом.
Так, на одежде и обуви отсутствует информация о товаре, производителе, составе сырья, наименовании изделия, символы и инструкции по уходу за изделием, в том числе, на русском языке, на указанные товары отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность.
Бизнесменов оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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