Бизнесменов в Карелии оштрафовали за продажу "опасной" одежды

Предприниматели продавали одежду без маркировки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В деятельности двух индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований к маркировке продукции легкой промышленности.

При проверке торговых точек установлено, что реализуемая продукция (женская, мужская, детская одежда и обувь, игрушки) не имеет соответствующей маркировки либо промаркирована ненадлежащим образом.



Так, на одежде и обуви отсутствует информация о товаре, производителе, составе сырья, наименовании изделия, символы и инструкции по уходу за изделием, в том числе, на русском языке, на указанные товары отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Бизнесменов оштрафовали на 20 тысяч рублей.