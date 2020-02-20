Более 1 млн человек пересекли таможенный пост в Карелии

МАПП "Вяртсиля" является одним из самых загруженных пунктов пропуска Северо-Запада, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В 2019 году через пункт пропуска проследовало 1,1 млн человек, оформлено почти 1,8 млн тонн товаров, границу пересекло почти 729 единиц транспорта: более 600 тысяч легковых автомобилей, 95 тысяч грузовиков, 3 тысячи автобусов.



42% ввезённых через МАПП "Вяртсиля" товаров составляют целлюлоза, бумага и картон, 17% – оборудование и механические устройства, их части, 14% – корм для рыб. Остальное товары – изделия из камня, детали, комплектующие для изготовления механизмов, изделия из пластмассы, инструменты.



Почти 94% вывозимых товаров через пункт пропуска это отходы лесопереработки, необработанные круглые лесоматериалы и пиломатериалы.

По итогам года коллектив таможенного поста МАПП "Вяртсиля" Карельской таможни стал лучшим в России.

До ноября 2019 года Карельскую таможню возглавлял Алексей Накрошаев, ныне начальник Московской таможни. С 20 января 2020 года Карельской таможней руководит Валерий Гуков.

Ранее сообщалось, что жители Карелии стали чаще ездить в Финляндию.