Более 8 миллионов человек в России заразились коронавирусом

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в стране выявлено 34 325 случаев COVID-19, при этом общее число зафиксированных случаев за время пандемии перевалило за 8 миллионов.

За последние сутки в России выявлено 34 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 821 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 027 012 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 017 055.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 16 431 человек.

По данным на 18 октября, за сутки в России подтверждено 998 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 224 310 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 октября остаются 1 674 690 человек.

Напомним, за сутки у более 283 жителя Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано три смерти, выздоровели 243 пациента.