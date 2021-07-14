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Более тридцати человек погибли на дорогах Карелии за полгода

Новости. Происшествия
09:14, 15 Июля 2021
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Госавтоинспекция республики раскрыла статистику смертельных автокатастроф, произошедших в Карелии за полгода.

За полгода на дорогах республики произошло 213 ДТП, в которых получили травмы 278 человек, 33 участника движения погибли. Об этом информирует ГИБДД.

Наибольшее число дорожных аварий зафиксировано на федеральных автодорогах — в 94 ДТП погибли 25 человек и 141 травмированы.

ДТП со смертельным исходом произошли: на автодороге «Кола» — в 44 ДТП 19 человек погибли и 66 получили травмы; на автодороге «Сортавала» — в 26 ДТП 3 человека погибли и 42 получили травмы; на автодороге «Кола — Тикша — Ледмозеро — Костомукша» — в 6 ДТП 2 человека погибли и 8 получили травмы; на автодороге «Подъезд к Петрозаводску (Ошта)» — в 4 ДТП 1 человек погиб и 9 получили травмы.

На улицах городов и поселков совершено 85 происшествий, в которых погибли 6 и пострадали 95 человек.

Основным видом дорожных аварий является столкновение транспортных средств — в 86 ДТП 22 человека погибли и 147 получили травмы. В результате съезда с дороги произошло 46 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 54 человека. В 39 наездах на пешеходов погибли 6 пеших участников движения и 34 были травмированы. Произошло 11 ДТП с участием велотранспорта (погиб 1 велосипедист и 10 были травмированы). Водители, нарушившие правила обгона и выехавшие на встречную полосу, совершили 15 ДТП (погибли 6 человек и 27 пострадали). По вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП (погиб 1 человек и 26 пострадали).

Наибольшее число ДТП с погибшими и пострадавшими зафиксировано в Петрозаводске (60-6-66). В Пряжинском районе республики в результате 25 ДТП погибли 4 и пострадали 40 человек. В Медвежьегорском районе в 11 ДТП погибли 5 человек и 5 пострадали.

Ранее сообщалось, что на границе с Карелией автомобиль попал под локомотив — погибли три человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай
2021-07-15 09:54:49
Это ужасно: 33 погибших, а ещё 30 утонувших, это же катастрофа! Люди что: не нужны? Почему нет такого в Финляндии,к примеру?
театральный критик
2021-07-15 10:00:25
Николай, с таким же климатом. :)
Гость
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