Реклама
Прислать новость
Изменились правила возвращения россиян из-за границы
07.07.2021 22:30
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО) 12
Сегодня 07:25
Неизвестные убили президента Гаити в его резиденции 3
07.07.2021 19:30
Голикова призвала власти Карелии запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса 19
Сегодня 06:40

На границе с Карелией автомобиль попал под локомотив – погибли три человека (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:40, 08 Июля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

На железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области. Авария произошла в четверг, 8 июля, в районе станции Орехово. В результате погибли три человека, сообщает телеканал "ЛенТВ-24" со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

Машину протащило по путям около 50 метров. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»

Чтиво

Сегодня 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры 2
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»