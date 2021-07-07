На границе с Карелией автомобиль попал под локомотив – погибли три человека (ФОТО)

На железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Локомотив врезался в легковую машину на железнодорожном переезде в Приозерском районе Ленинградской области. Авария произошла в четверг, 8 июля, в районе станции Орехово. В результате погибли три человека, сообщает телеканал "ЛенТВ-24" со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

Машину протащило по путям около 50 метров. На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.