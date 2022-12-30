Болезнь помешала двум жителям Карелии остаться автомобилистами

Суд аннулировал водительские права двух жителей Карелии, имеющих определенные проблемы со здоровьем.
Прокуратура Суоярвского района проверила автомобилистов, которые стоят на учетах в различных диспансерах.
Сотрудники надзорного органа нашли двух человек, заболевания которых не позволяют им садиться за руль.
По результатам проверки прокуратура направила в суд два иска с просьбой прекратить действие водительских прав этих граждан.
Заявления рассмотрены и удовлетворены. Эти решения суда не вступили в законную силу, рассказали в прокуратуре Карелии.
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