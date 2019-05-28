Больных заключенных в Карелии помазали елеем

В ЛИУ-4 осужденные приняли участие в таинстве Соборования, сообщили в УФСИН по Карелии.

19 осужденных лечебно-исправительного учреждения №4 УФСИН Карелии приняли участие в Соборовании (помазание тела освящённым елеем). Божественную литургию в действующем на территории учреждения храме Великомученика и Целителя Пантелеймона провел настоятель Входоиерусалимского храма п. Надвоицы Отец Игорь, являющийся членом Общественного совета при УФСИН.

Отец Игорь напомнил собравшимся в храме, что цель Соборования - исцеление от телесных, душевных и духовных недугов.