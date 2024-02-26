УФСИН Карелии приняли участие в Первенстве по рыболовному спорту

Участие в соревнованиях приняли 72 человека.

Открытое первенство Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» по рыболовному спорту в дисциплине «ловля со льда на мормышку» проходило в Кондопожском районе на озере Кончезеро. Об этом рассказали в УФСИН России по Карелии.

В соревнованиях приняли участие сотрудники и ветераны правоохранительных органов и силовых структур республики, входящих в состав динамовского содружества.

На лед вышли 72 рыболова, из них 12 человек уже находятся на заслуженном отдыхе.

По итогам соревнований сотрудник УФСИН Николай Никифоров занял третье место в личном первенстве, золото и серебро завоевали представители 1 ОАО ФСБ России.

В командном первенстве победила команда МВД России по Республике Карелия, второе место завоевала команда Петрозаводского ПКУ, третье – 1 ОАО ФСБ России.