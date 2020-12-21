890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Звезда сериала "Папины дочки" вышла замуж за Авербуха
21.12.2020 21:30
Испугавший народ памятник Алёнке демонтировали 5
21.12.2020 23:30
Прокуратуре не понравились условия труда в колонии №1 в Карелии 1
21.12.2020 18:00
Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19
21.12.2020 19:10
Россияне назвали предпочтительный размер пенсии 4
21.12.2020 21:05
Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета 18
21.12.2020 16:20
Решение кадровых проблем дало результаты по капремонту жилья в Карелии, считает глава Минстроя 21
21.12.2020 15:50

Больших козлов везут в Карелию

Новости. Общество
13:40, 22 Декабря 2020
фото: © Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Загрузка...

Через Санкт-Петербург в Карелию везут американских норок и краснокнижных козлов.

Сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково проконтролировали перемещение нескольких американских норок и редких сибирских козлов, занесенных в Международную Красную книгу. Через Петербург их везли в Карелию, пишет "Фонтанка.ру".

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 21 декабря ветеринарный контроль в Пулково прошли четыре американские норки и два сибирских козла. Животных перевозили из Красноярского парка флоры и фауны в Сортавалу. Нарушений сотрудники ведомства не выявили, животные чувствовали себя хорошо и продолжили путь в Карелию.

Американская норка — североамериканский вид из семейства куньих. Из-за ценного меха ее содержат в промышленных целях, а кроме того, держат в качестве домашних питомцев.

Сибирский козел — одно из самых больших горных парнокопытных. Внешне он похож на домашнее животное, но ведет себя агрессивно, мускулист, быстр и силен. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. В 2020 году в Красной книге России его статус изменили на вид, сокращающийся в численности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2020-12-22 13:52:13
У нас своих козлов в избытке.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:05
Политкухня
"Властям помогает апатия" 1
Карельский политолог Олег Реут считает, что политическая ситуация в республике развивается по инерционному сценарию.
Новые технологии на службе ЖКХ
Сегодня 09:30
Верните детей в школы! 1
21.12.2020 17:34
Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой 2
21.12.2020 16:05
За руку теперь не ловят 3
18.12.2020 16:01
Вся аналитика

Чтиво

21.12.2020 16:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Скупой платит осложнениями
21.12.2020 15:22
"Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда" 7
21.12.2020 11:15
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»