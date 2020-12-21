Больших козлов везут в Карелию

Через Санкт-Петербург в Карелию везут американских норок и краснокнижных козлов.

Сотрудники Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково проконтролировали перемещение нескольких американских норок и редких сибирских козлов, занесенных в Международную Красную книгу. Через Петербург их везли в Карелию, пишет "Фонтанка.ру".

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, 21 декабря ветеринарный контроль в Пулково прошли четыре американские норки и два сибирских козла. Животных перевозили из Красноярского парка флоры и фауны в Сортавалу. Нарушений сотрудники ведомства не выявили, животные чувствовали себя хорошо и продолжили путь в Карелию.

Американская норка — североамериканский вид из семейства куньих. Из-за ценного меха ее содержат в промышленных целях, а кроме того, держат в качестве домашних питомцев.

Сибирский козел — одно из самых больших горных парнокопытных. Внешне он похож на домашнее животное, но ведет себя агрессивно, мускулист, быстр и силен. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. В 2020 году в Красной книге России его статус изменили на вид, сокращающийся в численности.