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Новости. Общество
22:00, 11 Апреля 2018

Большинство россиян считают Россию лидером в освоении космоса

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Лидерство России в деле освоения космоса признает 84% россиян.

Это следует из результатов опроса, поведенного ВЦИОМ ко Дню космонавтики. Лишь 8% респондентов считает, что Россия отстает от стран-лидеров в сфере освоения космоса, остальные 8% затрудняются ответить, сообщает "Коммерсантъ".

49% россиян отмечают, что усиление частного сектора в космической отрасли не способствует ускоренным темпам развития. Тех, кто считает наоборот, 29%. 48% респондентов верит, что в ближайшие 100 лет люди достигнут Марса, при этом 40% считают, что первой будет именно российская экспедиция. 13% думают, что первыми на Марсе будут США, 6% — Китай.

Согласно результатам опроса, 37% полагают, что туристические полеты в космос станут финансово доступны в течение века. При этом желание отправиться в космос есть у 26% респондентов, а карьера космонавта для детей и внуков кажется привлекательной 32% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос проводился 5-6 апреля. 2 тысячи респондентов были опрошены по телефону. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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