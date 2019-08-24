Боровшаяся с раком мама двухлетних двойняшек умерла в Петрозаводске

Юлю - маму двойняшек, заболевшую раком, спасали всей Карелией, но чуда не произошло.

В пятницу 23 августа Петрозаводск попрощался с 34-летней Юлией Ивановой, которой 1 февраля этого года был поставлен страшный диагноз - рак желудка 4 стадии. Мамы двухлетних двойняшек не стало 21 августа. В последнее время ее состояние оставалось стабильно тяжелым.

Юля была скромной девушкой, публичности не любила и категорически не хотела огласки, но ее подруги все же создали в Интернете группу помощи - "!!!SOS!!!Юлия Иванова (Фомина) г.Петрозаводск". И тогда у Юли появилась маленькая надежда, что болезнь можно победить. Буквально за несколько недель жители Карелии и не только собрали крупную сумму на ее поездку в клинику Израиля.

Юля успешно прошла обследование в Израиле и успела вернуться к 30 марта домой на день рождения своих малышей. Она себя хорошо чувствовала, гуляла и играла с детьми, даже за руль садилась. Прошла назначенное лечение и снова выехала в Израиль, где врачи сделали попытку прооперировать молодую петрозаводчанку. Но потребовалось еще лечение, за которым Юля вернулась в Карелию, а сразу после приезда попала в больницу.

Чуда не произошло….

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – писала Юля, когда был объявлен сбор средств. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся... Судьба распорядилась по-другому..."