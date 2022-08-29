Бортпроводники смогут использовать пластиковые наручники и ремни против авиадебоширов

Также правом скручивать буйных пассажиров ремнями или надевать на них наручники могут быть наделены сотрудники служб авиабезопасности на земле.

Авиакомпании с четверга могут разрешать своим бортпроводникам использовать специальные меры сдерживания — пластиковые наручники и нейлоновые ремни — против авиадебоширов. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Пока никто из авиакомпаний не заявил о желании использовать такие средства. В пресс-службах «Аэрофлота» и «Победы» пообещали предоставить комментарий позднее, в «России» не стали комментировать, сославшись на необходимость детальной проработки вопросов применения средств сдерживания на рейсах в рамках нововведения. В пресс-службах «Ютэйр» и «Уральских авиалиний» также не смогли ответить на запрос ТАСС.

Как следует из текста постановления, оно будет действовать до 1 сентября 2028 года. Такие меры нужны для сдерживания авиадебоширов, которые угрожают безопасности полета, создают угрозу для жизни или здоровья других пассажиров или экипажа. Также правом скручивать буйных пассажиров ремнями или надевать на них наручники могут быть наделены сотрудники служб авиабезопасности на земле.

Специальные средства сдерживания должны храниться на борту в недосягаемых для обычных пассажиров местах. Бортпроводники не будут иметь права сразу надеть наручники на буйного пассажира. Сначала нужно попытаться пресечь его действия без специальных средств. Если дебошир не успокаивается, командир воздушного судна должен потребовать прекратить противоправные действия. Если не помогло и это, командир самолета отдает бортпроводникам распоряжение об использовании спецсредств. При этом пилоты не должны покидать кабину, пока буйного пассажира не обезвредят, но если дебош случился, когда один из пилотов уже покинул кабину, то пассажира надо сначала обезвредить, только после этого возвращаться в кабину.

После того как самолет приземлится, пассажирам нельзя будет выйти из самолета, пока на борт не поднимутся медики (если есть пострадавшие) или сотрудники правоохранительных органов.

Проблема авиадебоширов остро стоит перед перевозчиками, некоторые инциденты попадают в сообщения СМИ. Так, в июле сообщалось как минимум о двух задержаниях сотрудниками полиции авиадебоширов. Как правило, дебоширы находятся в состоянии алкогольного опьянения. С 2018 года в российских авиакоманиях существуют так называемые черные списки пассажиров, которым может быть отказано в перевозке, если ранее пассажир уже нарушал правила поведения на борту самолета.